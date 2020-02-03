Жозе МОУРИНЬО: «Шикарная победа. Я в восторге от парней»

Главный тренер «Тоттенхэма» – о матче с «Манчестер Сити»

  • 03.02.2020 02:41
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Жозе МОУРИНЬО: «Шикарная победа. Я в восторге от парней»
© ФК Тоттенхэм. Жозе Моуриньо

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги.

«Шикарная победа. Парни дико вкалывали на неделе. И это дало результат. Это был матч, в котором мы играли с соперником, уровень которого известен всем. Вы хотите одержать победу, но можете и проиграть. Я в восторге от парней», - сказал Моуриньо.

Напомним, что в этом матче украинец Александр Зинченко получил худшую оценку в команде и стал вторым украинцем, удаленным в Англии.

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Источник — Beinsports.com

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