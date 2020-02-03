Жозе МОУРИНЬО: «Шикарная победа. Я в восторге от парней»

Наставник «Тоттенхэма» Жозе Моуриньо прокомментировал победу над «Манчестер Сити» (2:0) в матче 25-го тура английской Премьер-лиги.
«Шикарная победа. Парни дико вкалывали на неделе. И это дало результат. Это был матч, в котором мы играли с соперником, уровень которого известен всем. Вы хотите одержать победу, но можете и проиграть. Я в восторге от парней», - сказал Моуриньо.
Напомним, что в этом матче украинец Александр Зинченко получил худшую оценку в команде и стал вторым украинцем, удаленным в Англии.
Источник — Beinsports.com
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