Украинец Пономарь выиграл юношеский турнир во Франции

Молодой украинский теннисист Александр Пономарь выиграл крупнейший юниорский титул в карьере. Для победы в финале турнира во Франции 14-летнему украинскому теннисистку понадобилось чуть больше часа. По ходу встречи Пономарь выиграл пять геймов на подаче соперника из Швейцарии и упустил только одну свою подачу.

Les Petits As. Tennis Europe U14

Тарб (Франция), 27 января – 2 февраля

Финал

Александр Пономарь (Украина, 3) – Янис Раффаэль Зиммен (Швейцария) – 6:4, 6:1

Путь к победе:

R64: Чарли Кэмус (Австралия, WC) – 6:2, 6:1

R32: Фаби Бидан (Ливан) – 3:6, 6:4, 6:4

R16: Гур Трахтенберг (Израиль, Q) – 6:1, 5:7, 6:1

QF: Федерико Чина (Италия) – 6:0, 6:2

SF: Атакан Карахан (Турция, 1) – 7:6 (7:2), 7:5

F: Янис Раффаэль Зиммен (Швейцария) – 6:4, 6:1

Этот одиночный титул стал для украинского теннисиста вторым на турнирах Tennis Europe U14, в прошлом году Александр стал чемпионом турнира третьей категории в Баку. Также в предыдущем сезоне украинец провел два финала на турнирах второй категории в Минске и третьей категории в Ирпене.

Пономарь – третий представитель Украины, который дошел до финала одиночного разряда на Les Petits As. В 2016 году одиночный и парный титулы выиграла Марта Костюк, а в 2017 году финалисткой турнира стала Дарья Лопатецкая.