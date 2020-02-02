Украинец Пономарь выиграл юношеский турнир во Франции

Этот одиночный титул стал для Александра вторым на турнирах Tennis Europe U14

  • 02.02.2020 21:14
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  • 2 комментария
Украинец Пономарь выиграл юношеский турнир во Франции
© БТУ. Александр Пономарь

Молодой украинский теннисист Александр Пономарь выиграл крупнейший юниорский титул в карьере. Для победы в финале турнира во Франции 14-летнему украинскому теннисистку понадобилось чуть больше часа. По ходу встречи Пономарь выиграл пять геймов на подаче соперника из Швейцарии и упустил только одну свою подачу.

Les Petits As. Tennis Europe U14 

Тарб (Франция), 27 января – 2 февраля

Финал

Александр Пономарь (Украина, 3) – Янис Раффаэль Зиммен (Швейцария) – 6:4, 6:1

Путь к победе:

R64: Чарли Кэмус (Австралия, WC) – 6:2, 6:1
R32: Фаби Бидан (Ливан) – 3:6, 6:4, 6:4
R16: Гур Трахтенберг (Израиль, Q) – 6:1, 5:7, 6:1
QF: Федерико Чина (Италия) – 6:0, 6:2
SF: Атакан Карахан (Турция, 1) – 7:6 (7:2), 7:5
F: Янис Раффаэль Зиммен (Швейцария) – 6:4, 6:1

Этот одиночный титул стал для украинского теннисиста вторым на турнирах Tennis Europe U14, в прошлом году Александр стал чемпионом турнира третьей категории в Баку. Также в предыдущем сезоне украинец провел два финала на турнирах второй категории в Минске и третьей категории в Ирпене.

Пономарь – третий представитель Украины, который дошел до финала одиночного разряда на Les Petits As. В 2016 году одиночный и парный титулы выиграла Марта Костюк, а в 2017 году финалисткой турнира стала Дарья Лопатецкая.

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Источник — Большой теннис Украины

(1 голос)

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Комментарии
    palpal
    palpal, 02.02.2020 22:32
    0
    Не только девчонки Тарбс выигрывали, и где они сейчас …
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 02.02.2020 22:23
    0
    Красава!
    Ссылка
    palpal
    palpal, 02.02.2020 22:32
    0
    Не только девчонки Тарбс выигрывали, и где они сейчас …
    Ссылка
    ihor7003
      ihor7003, 02.02.2020 22:23
    0
    Красава!
    Ссылка
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