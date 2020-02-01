Украинец Пономарь вышел в финал турнира во Франции

14-летний украинский теннисист Александр Пономарь вышел в финал юниорского французского турнира Les Petits As.

В полуфинале Пономарь в двух сетах обыграл турецкого спортсмена Атакана Карахана — 7:6 (2), 7:5.

Поединок длился полтора часа.

В 2016-м году украинка Марта Костюк выиграла одиночный и парный титулы разряда на Les Petits As, а в 2017-м году Дарья Лопатецкая стала финалисткой турнира.