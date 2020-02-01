Украинец Пономарь вышел в финал турнира во Франции

14-летний украинский теннисист Александр Пономарь вышел в финал юниорского французского турнира Les Petits As.
В полуфинале Пономарь в двух сетах обыграл турецкого спортсмена Атакана Карахана — 7:6 (2), 7:5.
Поединок длился полтора часа.
В 2016-м году украинка Марта Костюк выиграла одиночный и парный титулы разряда на Les Petits As, а в 2017-м году Дарья Лопатецкая стала финалисткой турнира.
Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!
Источник — Sport.ua
Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.