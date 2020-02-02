Александр ЗИНЧЕНКО: «На столе лежало предложение от Зенита»

Хавбек «Манчестер Сити» мог оказаться в «Зените»

  • 02.02.2020 12:12
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  • 1 комментарий
Александр ЗИНЧЕНКО: «На столе лежало предложение от Зенита»
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

Полузащитник «Манчестер Сити» Александр Зинченко признался, что мог оказаться в «Зените»:

— «МанСити» отслеживал меня долгое время. Скаутская работа там на очень высоком уровне. Они отслеживают футболистов с 15 лет. Многие думают, что они отсмотрели несколько матчей, понравился мальчик, и они его тут же отбирают. Нет. Изучается все. Вся твоя жизнь вне футбола. Каков твой образ жизни, кто твое окружение и многое другое.

Они узнают про тебя все, и ты даже не понимаешь как. Я в прошлом сезоне был травмирован, сидел на трибуне, там был скаут, он говорит мне: о, я помню тебя, твой период с 15 лет.

— В «Уфе» предложения поступили не только от «МанСити». От кого еще?
— Основные предложения — «Зенит» и «Манчестер Сити». Заинтересованность была и со стороны других клубов. Но я их не называю. Говорю о предложениях, которые лежали на столе.

Ранее Зинченко заявил, что не хотел уходить из «Шахтера».

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Источник — Новое время

(10 голосов)

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Комментарии
    mustapha
    online
      mustapha, 02.02.2020 12:25
    -3
    Свого часу з усіх каналів телевізора пхали в єфір таку собі нічого з себе не представляючу посередню балерунью волочкову.Здається зінченко з тієї ж опери.
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