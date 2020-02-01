Александр ЗИНЧЕНКО: «У меня нет обиды на Шахтер. Я не хотел уходить»

Украинский футболист объяснил, почему решил покинуть донецкий клуб

  • 01.02.2020 23:12
  • 1676 просмотров
  • 2 комментария
Александр ЗИНЧЕНКО: «У меня нет обиды на Шахтер. Я не хотел уходить»
© ФК Шахтер Донецк. Александр Зинченко

23-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко, который с 2010-го по 2014-й годы тренировался в системе «Шахтера», рассказал, почему решил покинуть донецкий клуб.

«Что очень сильно подтолкнуло меня к этому решению: после чемпионата Европы U-17 меня и Беку Вачиберадзе хотели видеть в первой команде на сборах, это еще при тренере Мирче Луческу. Тогда был самый сильный состав «Шахтера» за всю его историю. Мы от счастья прыгали до потолка. Но не случилось. За три дня до отъезда мы подошли к главному тренеру команды U-17, спросили его: в чем дело? Он отвел нас в сторонку и сказал: «Ребята, мы решили, что вы еще слишком молоды, и взяли других». Это дало мне понимание, что на нас реально не рассчитывают.

Я понимал ситуацию. И понимал, что УЕФА будет на моей стороне. Мы следовали закону. Так сложилось, что моя семья переехала в другую страну. А я несовершеннолетний. И мы разорвали контракт. Но, с другой стороны, я никогда плохого слова в сторону «Шахтера» не сказал и не собираюсь этого делать. Я и не хотел уходить из «Шахтера». У меня был контракт еще на два года. И у меня нет никакой обиды. Я просто выбрал свой путь», — отметил Зинченко.

После небольшого перерыва Зинченко подписал контракт с российской «Уфой», откуда летом 2016-го года перебрался в «Манчестер Сити».

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Источник — Новое время

(9 голосов)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 02.02.2020 00:15
    0
    brothers_skill_found, 02.02.2020 00:11
    А він що в шахтьорі грав ?
    в 17 лет? ну да, он виноват что в 17 лет не стал игроком основном состава
    Ссылка
    brothers_skill_found
      brothers_skill_found, 02.02.2020 00:11
    0
    А він що в шахтьорі грав ?
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 02.02.2020 00:15
    0
    brothers_skill_found, 02.02.2020 00:11
    А він що в шахтьорі грав ?
    в 17 лет? ну да, он виноват что в 17 лет не стал игроком основном состава
    Ссылка
    brothers_skill_found
      brothers_skill_found, 02.02.2020 00:11
    0
    А він що в шахтьорі грав ?
    Ссылка
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