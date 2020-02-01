Александр ЗИНЧЕНКО: «У меня нет обиды на Шахтер. Я не хотел уходить»

23-летний украинский футболист «Манчестер Сити» Александр Зинченко, который с 2010-го по 2014-й годы тренировался в системе «Шахтера», рассказал, почему решил покинуть донецкий клуб.

«Что очень сильно подтолкнуло меня к этому решению: после чемпионата Европы U-17 меня и Беку Вачиберадзе хотели видеть в первой команде на сборах, это еще при тренере Мирче Луческу. Тогда был самый сильный состав «Шахтера» за всю его историю. Мы от счастья прыгали до потолка. Но не случилось. За три дня до отъезда мы подошли к главному тренеру команды U-17, спросили его: в чем дело? Он отвел нас в сторонку и сказал: «Ребята, мы решили, что вы еще слишком молоды, и взяли других». Это дало мне понимание, что на нас реально не рассчитывают.

Я понимал ситуацию. И понимал, что УЕФА будет на моей стороне. Мы следовали закону. Так сложилось, что моя семья переехала в другую страну. А я несовершеннолетний. И мы разорвали контракт. Но, с другой стороны, я никогда плохого слова в сторону «Шахтера» не сказал и не собираюсь этого делать. Я и не хотел уходить из «Шахтера». У меня был контракт еще на два года. И у меня нет никакой обиды. Я просто выбрал свой путь», — отметил Зинченко.

После небольшого перерыва Зинченко подписал контракт с российской «Уфой», откуда летом 2016-го года перебрался в «Манчестер Сити».