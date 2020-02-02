Арсенал отказался продавать Озила в Катар

Хавбек «Арсенала» Месут Озил в январе мог сменить клубную прописку.

Как сообщает 90 Min, 31-летнего футболиста хотел подписать катарский клуб. Отмечается, что сам футболист был готов к переходу, но трансфер заблокировал тренер лондонцев Микель Артета. Лондонцы не успевали найти замену Озилу за оставшийся срок.

Также в январе Озила хотел подписать «Ди Си Юнайтед».

В этом сезоне Озил сыграл 18 матчей за «Арсенал» и отдал 2 голевые передачи.