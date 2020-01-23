Озил заинтересовал Ди Си Юнайтед

Полузащитник «Арсенала» Месут Озил попал в сферу интересов клуба МЛС «Ди Си Юнайтед».
Клуб из Вашингтона уже провел встречу с агентом футболиста.
В этом сезоне Озил сыграл 14 матчей в АПЛ и сделал 1 голевую передачу.
Ранее он сообщил, что останется в «Арсенале» до 2021 года.
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Источник — Twitter
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