Эрлинг ХОЛАНД: «Я просто наслаждаюсь жизнью, многое еще впереди»

Талантливый новичок «Боруссии» Эрлинг Холанд высказался о своем дубле в ворота «Униона» (5:0) в рамках 20-го тура чемпионата Германии.

«Здорово забить на домашнем стадионе. Это фантастическое чувство. Я постепенно адаптируюсь в команде, спасибо моим одноклубникам. Я просто пытаюсь наслаждаться жизнью, многое еще впереди», - сказал Холанд.

Напомним, что за три матча в Бундеслиге Холанд забил уже 7 мячей. Он успел установить несколько рекордов чемпионата.