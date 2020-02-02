Эрлинг ХОЛАНД: «Я просто наслаждаюсь жизнью, многое еще впереди»

Норвежский бомбардир прокомментировал свой успешный дебют в Бундеслиге

  • 02.02.2020 11:33
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Эрлинг ХОЛАНД: «Я просто наслаждаюсь жизнью, многое еще впереди»
© Twitter. Эрлинг Холанд

Талантливый новичок «Боруссии» Эрлинг Холанд высказался о своем дубле в ворота «Униона» (5:0) в рамках 20-го тура чемпионата Германии.

«Здорово забить на домашнем стадионе. Это фантастическое чувство. Я постепенно адаптируюсь в команде, спасибо моим одноклубникам. Я просто пытаюсь наслаждаться жизнью, многое еще впереди», - сказал Холанд.

Напомним, что за три матча в Бундеслиге Холанд забил уже 7 мячей. Он успел установить несколько рекордов чемпионата.

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Источник — Официальный сайт Бундеслиги

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