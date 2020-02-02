Эрлинг ХОЛАНД: «Я просто наслаждаюсь жизнью, многое еще впереди»

Талантливый новичок «Боруссии» Эрлинг Холанд высказался о своем дубле в ворота «Униона» (5:0) в рамках 20-го тура чемпионата Германии.
«Здорово забить на домашнем стадионе. Это фантастическое чувство. Я постепенно адаптируюсь в команде, спасибо моим одноклубникам. Я просто пытаюсь наслаждаться жизнью, многое еще впереди», - сказал Холанд.
Напомним, что за три матча в Бундеслиге Холанд забил уже 7 мячей. Он успел установить несколько рекордов чемпионата.
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Источник — Официальный сайт Бундеслиги
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