Китаец, забивший Барселоне: история У Лэя

Когда на 88-й минуте каталонского дерби мяч после скрытого паса Матиаса Варгаса попал к нему, У Лэй точно знал, что будет делать.

Он исполнял это десятки раз в родном чемпионате, срывал овации и бил рекорды. Правда, тогда позади него плелись ноунеймы, а в этот раз не у дел остались Жерар Пике и Клеман Ленгле. Но какая разница? Хлесткий выстрел под дальнюю штангу - и «Корнелья-Эль Прат» словно взорвался, а Месси с Суаресом уныло побрели разыгрывать мяч с центра поля.

«Барса» в тот раз так и не смогла победить - матч закончился со счетом 2:2. Пресса с ума сходила, ведь перед игрой «Блаугранас» занимали в таблице первое место, а «Попугаи» - последнее. Однако грамотная оборона от Абелардо и блестящий выход со скамейки У Лэя спутали все расклады. Кто бы мог подумать?

Когда китаец год назад перебирался в «Эспаньол», сделку связывали исключительно с коммерческой выгодой. Вспоминали незабвенного форварда «МЮ» Дуна Фанчжо, который в 2004-08 годах всего раз вышел на поле «Олд Траффорд», но свою задачу выполнил - помог «Манкунианцам» нарастить фанатскую базу в самой населенной стране мира.

Дерби с «Барселоной» поставило эти сравнения под большой вопрос. Да, У Лэй - даже не постоянный игрок основы «Эспаньола». Его передачи зачастую наивны, дриблинг далек от лучших образцов, и еще он малоэффективен в единоборствах и играет почти исключительно на чистых мячах. Но разница между ним и остальными китайцами, которых мы видели в европейских лигах, все равно космическая.

***

В Китае проживает 1,4 млрд человек, но даже в такой гигантской стране талант У Лэя заметили еще в школе.

Сюй Генбао, бывший футболист и один из самых влиятельных людей в китайском футболе, поверил в парня, когда тому было лет десять, пригласив в свою академию. «Я вложил в эту школу 30 млн юаней, но этот парень поможет мне отбить все», - заявил он отцу У при первой же встрече.

Лэй-старший и сам видел потенциал в сыне. Тот был буквально помешан на футболе, и в те редкие часы, когда не бил по воротам и не чеканил мяч, смотрел Серию А по телевизору. Чтобы малыш мог посещать спортшколу в другой части мегаполиса отец даже бросил работу геолога, предполагавшую частые командировки, и устроился ночным охранником на стоянке неподалеку.

И все не зря. У Лэй дебютировал на профессиональном уровне уже в 14 лет и 287 дней - это рекорд для китайского футбола. Первый гол за «Шанхай СИПГ» парень забил в 16 - и это второй лучший результат для Поднебесной. А уже в 19 лет У Лэй примерил футболку национальной сборной.

Удивительное дело, но футбольная карьера не мешала парню хорошо учиться. В старших классах школы он получал награды на письменных конкурсах, признавался лучшим декламатором. Учителя ушам не верили, что юноша избрал не высшее образование, а карьеру футболиста. Кое-как объясняли выбор только зарплатой - в Китае средний оклад местного игрока Суперлиги достигает 900 тысяч евро в год. Во всем мире больше платят только в топ-лигах Европы.

Но У Лэй и здесь удивил. В элите он искал не легких денег, а шансов стать лучше. В итоге к 25 годам под руководством Андре Виллаш-Боаша и рядом с Оскаром и Халком китаец превратился в универсальное и очень стабильное оружие для вскрытия не самых надежных местных оборон.

В Шанхае на него почти что молились - отродясь местные игроки настолько хорошо не играли. В 2013 году У Лэй забил 15 голов и отдал 5 результативных передач; в 2014-м - 12+10; в 2015-м - 14+13; в 2016-м - 14+11; в 2017-м - 20+8; в 2018-м - 27+10. Ни один китаец и близко не стоял ни в каждом отдельно взятом сезоне, ни по сумме за шесть лет.

Прогресс У Лэя вкупе с рвением Халка и Оскара позволили «Шанхай СИПГ» в 2018-м сделать почти невозможное - прервать семилетнюю гегемонию «Гуанчжоу Эвергранд» и стать чемпионами. Звездные бразильцы ничуть не задирали нос перед неожиданным помощником - напротив, трио сдружилось, и однажды Халк с Лэем даже отсидели по два матча бана за поддержку дисквалифицированного лигой Оскара.

Вдобавок У Лэй осенью 2018-го, в неполные 27 лет, побил рекорд Хана Пэна и с 89 голами стал лучшим бомбардиром в истории китайской Суперлиги.

По большому счету, тогда и стало понятно, что в Поднебесной парень не задержится. Дома он выиграл все, что мог, а оставаться ради денег - явно не его подход. Ради шанса попробовать себя в «Эспаньоле» У Лэй легко пошел на снижение зарплаты вдвое - с 2 до 1 млн евро в год. Резко сократилось в Примере и его игровое время, не говоря уже про статус.

Но китаец не унывает - он этого ждал. На первой же пресс-конференции после прилета в Барселону он предельно четко объяснил свою мотивацию: «Я хочу показать Европе, что в Китае есть классные футболисты. Я понимаю сомнения по поводу моего перехода. Не так много китайских футболистов показывали свой уровень в Европе. И это займет время, потребуется приложить определенные усилия, чтобы себя показать».

***

И он показывает! Пусть фрагментарно, но другого и не ждали - все-таки, разница в уровне между китайским и испанским чемпионатами уж слишком велика.

Тем не менее, во второй половине прошлого сезона У забил 3 гола и сделал 3 ассиста, которые помогли команде неожиданно попасть в еврокубки. В текущей Примере все сложнее, ведь «Эспаньол» в первом круге был откровенно худшей командой чемпионата. Но три матча для клуба Лэй таки вытащил - с «Барсой», «Хетафе» и московским ЦСКА в Лиге Европы. Не так и плохо для вингера, которого вице-президент «Эспаньола» Карлос Понт при покупке называл «игроком, который поможет клубу за пределами поля».

К слову, функционер не ошибся - после трансфера У Лэя «Попугаи» действительно стали мегапопулярны в Китае. Презентацию бывшего лидера «Шанхая» на «Корнелье-Эль Прат» посмотрело 350 млн человек, а первую игру У в Примере - 40. Президент Ла Лиги Хавьер Тебас недавно признался, что по телепросмотрам матчей даже «Реалу» и «Барсе» до «Эспаньола» далеко. А это все деньги, и немаленькие.

С другой стороны, в контексте У Лэя финансовый вопрос хочется рассматривать в последнюю очередь. Гораздо важнее, на наш взгляд, феномен парня, который вырос и созрел в одной из наименее футбольных стран мира, но к 28 годам вышел на уровень, позволяющий конкурировать за место в испанской элите.

Понятно ведь, что никакого продолжения банкета не будет. Футбол в Китае как был на дворовом уровне, так и остается. Тамошние чиновники заигрались с разного рода лимитами, которые по итогу поставили местных бездарей в привилегированное положение. Многие зарабатывают миллионы, хотя неуверенно бьют по летящему мячу. В стране низкокачественного ширпотреба и футбол такой же.

Тем не менее, У Лэй в 28 лет умудрился забить гол в ворота «Барселоны». А вы говорите, чудес не существует…

Роман СИНЧУК