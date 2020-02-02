Роман САНЖАР: «Вижу прогресс, но нам еще нужно много работать»

Главный тренер «Карпат» прокомментировал результат спарринга, в котором львовяне разгромили словацкую «Середь» (3:0).



«Хороший спарринг. «Середь» - крепкая команда, у них тяжелые и габаритные футболисты. Мы сегодня выглядели более динамично, выходило взаимодействие в атаке и обороне, поэтому двигаемся дальше. Ростислав Лях - молодец, он выполнил достаточно большой объем работы, забил хорошие голы, поэтому сегодня он сыграл хорошо. Жоао Диого Дженнингс пробил с дальней дистанции и забил гол, имел еще какие-то моменты, но ему нужно подтянуть свои физические кондиции, так как на данный момент он еще не в оптимальной форме. Зато гол Жоао удался действительно хороший.



Результатом я доволен, однако по игре есть несколько вопросов. Я вижу прогресс, но нам еще нужно много работать. Это сборы, результат может быть какой угодно, поэтому я доволен тем, что мы сегодня одержали победу, но еще раз повторюсь - нам нужно еще много работать. В матче со «Слованом» было более качественное поле, был полив, поэтому газон был очень быстрым. Сегодня же матч проходил при ветреной погоде, что повлияло на качество работы с мячом. Поле было тяжеловато, однако обе команды находились в равных условиях, мы с этим справились, поэтому ребята молодцы.



Этим вторым спаррингом мы завершили наш недельный микроцикл и для меня самое главное, что сегодня никто в игре не получил травму, так как были нагрузки и я уже вчера видел, что ребята были довольно уставшие, поэтому переживал, что кто-то может получить травму. Хорошо, что этого не случилось. В воскресенье нас ожидает выходной и после этого мы продолжим свою подготовку к весенней части УПЛ в Турции».