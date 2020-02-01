Карпаты — Середь — 3:0. Видео голов и обзор матча

Львовские «Карпаты» в товарищеском матче обыграли словацкую команду «Середь» со счетом 3:0.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Карпаты» — «Середь» — 3:0
Голы: Лях, 7, 43, Дженнингс, 76
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Источник — ФК Карпаты
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