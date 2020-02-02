В воскресенье, 2 февраля, «Тоттенхэм» в главном матче 25-го тура английской Премьер-лиги примет «Манчестер Сити». Поединок состоится на стадионе «Тоттенхэм Хотспур Стэдиум». Начало встречи в 18:30 по киевскому времени.
В прямом эфире поединок покажет телеканал «Setanta Sports».
Прогноз и анонс на матч чемпионата Англии Тоттенхэм – Манчестер Сити
Sport.ua проведет текстовую трансляцию матча Тоттенхэм – Манчестер Сити.
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Источник — Sport.ua
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