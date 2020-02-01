ВИДЕО. Как Кенин дебютный титул Большого шлема брала

Американка София Кенин стала победительницей Открытого чемпионата Австралии по теннису в одиночном разряде.
В финале 21-летняя спортсменка в трех сетах обыграла Гарбинье Мугурусу из Испании.
София Кенин – Гарбинье Мугуруса. Лучшие моменты матча
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Источник — Евроспорт
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