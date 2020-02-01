Виталий БАЛАШОВ: «Олимпик – чемпион контрольных матчей на первом сборе»

Перед началом вторых сборов нападающий донецкого «Олимпика» Виталий Балашов рассказал о первом этапе подготовки команды и совместной работе с Висенте Гомесом.

— «Олимпик» выиграл на первом сборе все пять контрольных матчей. Заслуженно?

— После второй контрольный игры я сказал, что мы будем чемпионами турецкого побережья по контрольным матчам. Теперь главное, точно так же продолжить показывать такие результаты в чемпионате.



— Какой матч больше всего удался «Олимпику» на первом сборе с точки зрения качества игры?

— Мне больше всего понравилась игра с румынским «Металлургом». Соперник был интересным, интересная игра получилась.



— У «Олимпика» есть пару новичков. Они усилят команду?

— Думаю, да, хотя лучшего всего на этот вопрос ответит тренер команды. Все новички – качественные футболисты. Возможно, скоро еще будут новые игроки. Так что конкуренция пойдет только на пользу.



— На вторую часть чемпионата у «Олимпика» какая задача: удержаться в классе сильнейших или будете стараться зацепиться за первую «шестерку»?

— О том, чтобы удержаться в УПЛ, мы точно не думаем. Что касается первой «шестерки», то не все зависит от нас. Но мы, конечно, будем стараться подняться как можно выше.

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