Гарбинье МУГУРУСА: «Не очень довольна своим выступлением в финале»

Испанка считает, что соперница играла лучше в важные моменты матча

  • 01.02.2020 15:10
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Гарбинье МУГУРУСА: «Не очень довольна своим выступлением в финале»
© Australian Open. Гарбинье Мугуруса

Финалистка Australian Open Гарбинье Мугуруса рассказала, почему ей не удалось обыграть американку Софию Кенин в матче за титул

«Не очень довольна своим выступлением в финале. Думаю, мне пришлось играть лучше сегодня, потому что она вышла на отличный уровень. 

Думаю, что в важные моменты я не смогла исполнить свои лучшие удары. Она смогла, а я – нет», – сказала Мугуруса.

Отметим, что Кенин выиграла оба очных поединка у испанской теннисистки.

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Источник — WTA Insider

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