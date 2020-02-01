Гарбинье МУГУРУСА: «Не очень довольна своим выступлением в финале»

Финалистка Australian Open Гарбинье Мугуруса рассказала, почему ей не удалось обыграть американку Софию Кенин в матче за титул.
«Не очень довольна своим выступлением в финале. Думаю, мне пришлось играть лучше сегодня, потому что она вышла на отличный уровень.
Думаю, что в важные моменты я не смогла исполнить свои лучшие удары. Она смогла, а я – нет», – сказала Мугуруса.
Отметим, что Кенин выиграла оба очных поединка у испанской теннисистки.
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Источник — WTA Insider
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