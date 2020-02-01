Гарбинье МУГУРУСА: «Не очень довольна своим выступлением в финале»

Финалистка Australian Open Гарбинье Мугуруса рассказала, почему ей не удалось обыграть американку Софию Кенин в матче за титул.

«Не очень довольна своим выступлением в финале. Думаю, мне пришлось играть лучше сегодня, потому что она вышла на отличный уровень.

Думаю, что в важные моменты я не смогла исполнить свои лучшие удары. Она смогла, а я – нет», – сказала Мугуруса.

Отметим, что Кенин выиграла оба очных поединка у испанской теннисистки.