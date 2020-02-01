Александр ЗИНЧЕНКО: «В Ман Сити проводят анализ слюны и пота»

Украинский футболист – о медицинской службе «горожан»

  • 01.02.2020 13:26
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Александр ЗИНЧЕНКО: «В Ман Сити проводят анализ слюны и пота»
© ФК Манчестер Сити. Александр Зинченко

Украинский легионер «Манчестер Сити» Александр Зинченко рассказал о медицинской службе в английском клубе.
 
«Мы приходим на тренировку - у нас готова форма, и рядом капсула с твоей фамилией и таблетки, которые тебе нужны, - рыбий жир и т. д. Ты должен в течение дня их выпить.
 
Ну и после тренировки подходишь к холодильнику, там стоят небольшие стопочки, под каждой из них фамилия игрока и определенный ему напиток - аминокислоты, протеин и т. д.
 
У меня было три пункта: не более двух раз в неделю посещать рестораны, пить таблетки и персональная норма объема питьевой воды перед тренировкой и после нее.
 
Приезжают медики. До тренировки клеят нам на верхнюю часть ноги что‑то похожее на прозрачный пластырь. Внутри него ватка. Потом после тренировки забирают все это и проводят анализ пота.
 
Плюс к этому у каждого персональная бутылка-соска. Идет тест, сколько ты выпиваешь воды за тренировку и сколько тебе не хватает.
 
Раз в три дня анализ слюны. Смотрят, не начинается ли развитие какой‑то болезни, не проявляется ли дефицит каких‑то витаминов. Этот анализ много чего показывает, я сейчас все даже не назову», – сказал Зинченко.
 
Ранее «Манчестер Сити» отдал конкурента Зинченко в аренду в «РБ Лейпциг».

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Источник — Новое время

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