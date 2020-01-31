Олег СМАЛИЙЧУК: «Переход Матвиенко в Арсенал сорвался из-за Палкина»

Известный украинский агент представлял интересы лондонского клуба

  • 31.01.2020 21:46
  • 3840 просмотров
  • 16 комментариев
Олег СМАЛИЙЧУК: «Переход Матвиенко в Арсенал сорвался из-за Палкина»
© ФК Шахтер Донецк. Николай Матвиенко

Известный украинский агент Олег Смалийчук сделал громкое заявление по поводу сорвавшегося перехода Николая Матвиенко из донецкого «Шахтера» в лондонский «Арсенал»:

По мнению Смалийчука, трансфер игрока заблокировал генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.

«Арсенал» действительно обратился ко мне и к моему партнеру Артуро. Конечно же, клубом «Арсенал» на наши имена были выписаны документы, которые эксклюзивно уполномачивали нас от имени лондонцев вступить в переговоры. Это был хороший проект, на котором «Шахтер» заработал бы не только имидж, но и хорошие деньги.

Что помешало этому трансферу? Этот вопрос стоит задать Палкину. Интересно, как он теперь будет смотреть в глаза парню, у которого забрал шанс, возможно, всей его карьеры. Сорвал переход именно Палкин. Но как он будет отвечать и перед кем – это уже не мои проблемы. Единственное могу добавить, что в Европе люди ведут бизнес с понятием этики и правил Fair Play, поэтому наработанные украинские схематозы в европейском футболе не проскакивают. Потенциальные покупатели просто делают выводы о таких менеджерах и переключаются на другие варианты.

Когда закончится период трансферов, у меня будет больше времени и в деталях расскажу про весь украинский футбольный бизнес. Но поверьте: таких примеров, когда Зинченко идет бесплатно, у нас будет еще много. Посмотрите, например, в том же Transfermarkt, какому агенту принадлежит 90 процентов украинских игроков [Вадиму Шаблию]. Ты или подписываешь с ним контракт, или у тебя в клубе все плохо. А если, например, родители физически не воспринимают этого агента, навязанного менеджментом клуба, единственный вариант – бежать оттуда. Ты или подписываешь, с кем тебе говорят, или борешься с системой и сидишь на скамейке.

Вообще-то, нам уже давно нужно пройти очищение, если мы хотим конкурировать в Европе, а не получать по 5–6 голов в одном матче. Поэтому некоторым отечественным менеджерам я советовал бы уже понемногу запасаться вазелином и постоянно носить его с собой. Поскольку в любое время могут вызвать на ковер».

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Источник — Футбол 24

(25 голосов)

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Комментарии
    gnt32
      gnt32, 31.01.2020 22:38
    0
    PFCLviv, 31.01.2020 22:32
    Така якість що фк Сільмаш банкрот і прямує в пердів. Ото якість
    радуешься?
    Ссылка
    gnt32
      gnt32, 31.01.2020 22:35
    0
    Бондаренко Александр, 31.01.2020 22:24
    Палкин в этом вопросе на десятом месте...в первую очередь такие вопросы решает гл.тренер и Ринат Леонидович
    а чем занимается палкин?
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 31.01.2020 22:32
    -2
    Dima Any, 31.01.2020 22:30
    Смалійчук займався переходом Луніна в Реал Мадрид , він представляв Реал , чувака в Європі поважають. В Карпати майже всіх гравців якісних він привів , яких продавали.
    Така якість що фк Сільмаш банкрот і прямує в пердів. Ото якість
    Ссылка
    PFCLviv
      PFCLviv, 31.01.2020 22:31
    -1
    Обіжений Смалійчук хотів отримати халявний бонус за дешево купивши гравця, тут я цього апельсина розумію... Шо за пред'ява, апельсин, бонус не отримаєш! Не плач!
    Ссылка
    Dima Any
      Dima Any, 31.01.2020 22:30
    0
    Andy Chak, 31.01.2020 22:16
    наведіть приклади кого з класних гравців смалійчук привів у клуби, або хоча б більш-менш норамльних?
    Смалійчук займався переходом Луніна в Реал Мадрид , він представляв Реал , чувака в Європі поважають. В Карпати майже всіх гравців якісних він привів , яких продавали.
    Ссылка
    Бондаренко Александр
      Бондаренко Александр, 31.01.2020 22:24
    -2
    Палкин в этом вопросе на десятом месте...в первую очередь такие вопросы решает гл.тренер и Ринат Леонидович
    Ссылка
    kvlad200760
      kvlad200760, 31.01.2020 22:19
    -6
    serge_kr, 31.01.2020 22:13
    Да только вот Олежка Смалийчук забыл упомянуть что он бы в случае перехода Николая поднял хорошие комиссионные. А Матвиенко после евро сможет перейти не только в Арсенал, так что не нужно венить тут кого то если тебе не дали заработать!
    Про які комісійні ти згадуєш?Чи ти дійсно повірив в те що Арсенал доручив Смалійчуку займатися переходом Матвієнка?А комісійні від переходу отримує агент гравця .
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    Leo Leo
      Leo Leo, 31.01.2020 22:18
    -1
    Всему свое время! Человек предполагает,а....
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    gnt32
      gnt32, 31.01.2020 22:17
    -2
    serge_kr, 31.01.2020 22:13
    Да только вот Олежка Смалийчук забыл упомянуть что он бы в случае перехода Николая поднял хорошие комиссионные. А Матвиенко после евро сможет перейти не только в Арсенал, так что не нужно венить тут кого то если тебе не дали заработать!
    вот только ты забыл упомянуть,что на Евро ему нужно отметиться.а это не факт.
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 31.01.2020 22:16
    0
    наведіть приклади кого з класних гравців смалійчук привів у клуби, або хоча б більш-менш норамльних?
    Ссылка
    kvlad200760
      kvlad200760, 31.01.2020 22:16
    -4
    Смалійчук чого рот свій відкрив?Боїться що його забули в українському фуболі?Так таки не згадують,хіба що "не злим,тихим словом"! Хоче натякнути що в Арсенала немає своїх скаутів ?Чи то може він в авторитеті у канонірів,вони йому цілком довіряють?Навряд. Ну а те що Шаблій вирішив брати кількістю а не якістю так це давно всім відомо.
    Ссылка
    serge_kr
      serge_kr, 31.01.2020 22:13
    -1
    Да только вот Олежка Смалийчук забыл упомянуть что он бы в случае перехода Николая поднял хорошие комиссионные. А Матвиенко после евро сможет перейти не только в Арсенал, так что не нужно венить тут кого то если тебе не дали заработать!
    Ссылка
    Саша Петрик
      Саша Петрик, 31.01.2020 22:11
    -1
    Подосрал конечно палкин
    Ссылка
    axylinam
    axylinam, 31.01.2020 22:10
    -1
    Вот это утяра,жиробасина-всем утярам утяра
    Ссылка
    gnt32
      gnt32, 31.01.2020 22:08
    -4
    дралкин он и есть дралкин!Николаю просто надо подойти и плюнуть этой тваре в лицо!
    Ссылка
    waw
    online
    waw, 31.01.2020 22:00
    +2
    пару років тому у шаблія не було і 30% гравців упл,зараз вже 90 % ? ще скажіть,що він ні на що не впливає
    Ссылка
    waw
    online
    waw, 31.01.2020 22:00
    +2
    пару років тому у шаблія не було і 30% гравців упл,зараз вже 90 % ? ще скажіть,що він ні на що не впливає
    Ссылка
    gnt32
      gnt32, 31.01.2020 22:38
    0
    PFCLviv, 31.01.2020 22:32
    Така якість що фк Сільмаш банкрот і прямує в пердів. Ото якість
    радуешься?
    Ссылка
    gnt32
      gnt32, 31.01.2020 22:35
    0
    Бондаренко Александр, 31.01.2020 22:24
    Палкин в этом вопросе на десятом месте...в первую очередь такие вопросы решает гл.тренер и Ринат Леонидович
    а чем занимается палкин?
    Ссылка
    Dima Any
      Dima Any, 31.01.2020 22:30
    0
    Andy Chak, 31.01.2020 22:16
    наведіть приклади кого з класних гравців смалійчук привів у клуби, або хоча б більш-менш норамльних?
    Смалійчук займався переходом Луніна в Реал Мадрид , він представляв Реал , чувака в Європі поважають. В Карпати майже всіх гравців якісних він привів , яких продавали.
    Ссылка
    Andy Chak
      Andy Chak, 31.01.2020 22:16
    0
    наведіть приклади кого з класних гравців смалійчук привів у клуби, або хоча б більш-менш норамльних?
    Ссылка
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