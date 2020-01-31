Олег СМАЛИЙЧУК: «Переход Матвиенко в Арсенал сорвался из-за Палкина»

Известный украинский агент Олег Смалийчук сделал громкое заявление по поводу сорвавшегося перехода Николая Матвиенко из донецкого «Шахтера» в лондонский «Арсенал»:

По мнению Смалийчука, трансфер игрока заблокировал генеральный директор «Шахтера» Сергей Палкин.

«Арсенал» действительно обратился ко мне и к моему партнеру Артуро. Конечно же, клубом «Арсенал» на наши имена были выписаны документы, которые эксклюзивно уполномачивали нас от имени лондонцев вступить в переговоры. Это был хороший проект, на котором «Шахтер» заработал бы не только имидж, но и хорошие деньги.

Что помешало этому трансферу? Этот вопрос стоит задать Палкину. Интересно, как он теперь будет смотреть в глаза парню, у которого забрал шанс, возможно, всей его карьеры. Сорвал переход именно Палкин. Но как он будет отвечать и перед кем – это уже не мои проблемы. Единственное могу добавить, что в Европе люди ведут бизнес с понятием этики и правил Fair Play, поэтому наработанные украинские схематозы в европейском футболе не проскакивают. Потенциальные покупатели просто делают выводы о таких менеджерах и переключаются на другие варианты.

Когда закончится период трансферов, у меня будет больше времени и в деталях расскажу про весь украинский футбольный бизнес. Но поверьте: таких примеров, когда Зинченко идет бесплатно, у нас будет еще много. Посмотрите, например, в том же Transfermarkt, какому агенту принадлежит 90 процентов украинских игроков [Вадиму Шаблию]. Ты или подписываешь с ним контракт, или у тебя в клубе все плохо. А если, например, родители физически не воспринимают этого агента, навязанного менеджментом клуба, единственный вариант – бежать оттуда. Ты или подписываешь, с кем тебе говорят, или борешься с системой и сидишь на скамейке.

Вообще-то, нам уже давно нужно пройти очищение, если мы хотим конкурировать в Европе, а не получать по 5–6 голов в одном матче. Поэтому некоторым отечественным менеджерам я советовал бы уже понемногу запасаться вазелином и постоянно носить его с собой. Поскольку в любое время могут вызвать на ковер».