София Кенин – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 1 февраля, на Открытом чемпионате Австралии по теннису состоится финальный матч у женщин.



Американка София Кенин (№15 WTA) сразится против Гарбинье Мугурусы из Испании (№32 WTA).



Поединок начнется в 10:30 по Киеву.



Ранее девушки встречались 1 раз, победила представительница США (Пекин-2019).



Напомним, Мугуруса дважды побеждала на турнирах Grand Slam, Кенин – впервые сыграет в финале.

Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.

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