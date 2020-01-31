София Кенин – Гарбинье Мугуруса. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В субботу, 1 февраля, на Открытом чемпионате Австралии по теннису состоится финальный матч у женщин.
Американка София Кенин (№15 WTA) сразится против Гарбинье Мугурусы из Испании (№32 WTA).
Поединок начнется в 10:30 по Киеву.
Ранее девушки встречались 1 раз, победила представительница США (Пекин-2019).
Напомним, Мугуруса дважды побеждала на турнирах Grand Slam, Кенин – впервые сыграет в финале.
Плеер с видеотрансляцией будет добавлен ближе к началу матча.
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Источник — Sport.ua
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