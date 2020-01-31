22-й тур
Реал Мадрид
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Атлетико Мадрид
01.02.2020 17:00   ТВ-трансляция: 

Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Текстовая трансляция матча

Следите за текстовой трансляцией поединка 22-го тура чемпионата Испании

  • 31.01.2020 16:28
  • 615 просмотров
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Реал Мадрид – Атлетико Мадрид. Текстовая трансляция матча

В субботу, 1-го февраля, состоится матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» примет «Атлетико». Матч пройдет в Мадриде на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», начало – в 17:00 по киевскому времени.
 
«Сливочные» являются единоличным лидером турнирной таблицы, но «Барселона» находится на расстоянии всего лишь 3-х очков. «Матрасники» ведут ожесточенную борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, однако, отставая от земляков из «Реала» на 10 баллов, пока что идут на 5-й строчке. Так что очередное мадридское дерби обещает стать жарким: очки нельзя терять ни одной из команд!
 
Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Реал» – «Атлетико».

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Источник — Sport.ua

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