Реал Мадрид

В субботу, 1-го февраля, состоится матч 22-го тура испанской Ла Лиги, в котором мадридский «Реал» примет «Атлетико». Матч пройдет в Мадриде на поле стадиона «Сантьяго Бернабеу», начало – в 17:00 по киевскому времени.



«Сливочные» являются единоличным лидером турнирной таблицы, но «Барселона» находится на расстоянии всего лишь 3-х очков. «Матрасники» ведут ожесточенную борьбу за место в зоне Лиги чемпионов, однако, отставая от земляков из «Реала» на 10 баллов, пока что идут на 5-й строчке. Так что очередное мадридское дерби обещает стать жарким: очки нельзя терять ни одной из команд!



Наш сайт проведет текстовую трансляцию поединка «Реал» – «Атлетико».