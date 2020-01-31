Сульшер требует от руководства МЮ нового нападающего

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хочет, чтобы до конца январского трансферного окна клуб подписал нападающего.
Норвежский специалист оказывает давление на высшее руководства клуба.
Отметим, что МЮ интересуется форвардом «Борнмута» Джошуа Кингом.
Ранее сообщалось, что манкунианцы могут арендовать форварда «Реала Сосьедад» Виллиана Жозе.
Напомним, что в январе МЮ подписали хавбека «Спортинга» Бруну Фернандеша.
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Источник — The Telegraph
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