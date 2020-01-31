Сульшер требует от руководства МЮ нового нападающего

Главный тренер манкунианцев рассчитывает на усиление

  • 31.01.2020 10:41
  • 946 просмотров
  • 3 комментария
Сульшер требует от руководства МЮ нового нападающего
© ФК Манчестер Юнайтед. Оле-Гуннар Сульшер

Наставник «Манчестер Юнайтед» Оле-Гуннар Сульшер хочет, чтобы до конца январского трансферного окна клуб подписал нападающего.

Норвежский специалист оказывает давление на высшее руководства клуба.

Отметим, что МЮ интересуется форвардом «Борнмута» Джошуа Кингом.

Ранее сообщалось, что манкунианцы могут арендовать форварда «Реала Сосьедад» Виллиана Жозе.

Напомним, что в январе МЮ подписали хавбека «Спортинга» Бруну Фернандеша.

 

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — The Telegraph

(2 голоса)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    Maradona
      Maradona, 31.01.2020 11:59
    0
    Evgene Boykinyuk, 31.01.2020 10:44
    у нас есть супернападающий Фран Соль, возьмите, пожалуйста
    А ще в нас є супер тренер та супер президент, віддаємо комплектом 1+1 (у подарунок)
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 31.01.2020 11:32
    0
    Кто не в курсе, Джошуа Кинг - воспитанник академии МЮ И причём, после перехода, регулярно забивает своему бывшему клубу Если состоится, то для меня это будет странный трансфер
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 31.01.2020 10:44
    -4
    у нас есть супернападающий Фран Соль, возьмите, пожалуйста
    Ссылка
    Maradona
      Maradona, 31.01.2020 11:59
    0
    Evgene Boykinyuk, 31.01.2020 10:44
    у нас есть супернападающий Фран Соль, возьмите, пожалуйста
    А ще в нас є супер тренер та супер президент, віддаємо комплектом 1+1 (у подарунок)
    Ссылка
    ManUtd
    online
      ManUtd, 31.01.2020 11:32
    0
    Кто не в курсе, Джошуа Кинг - воспитанник академии МЮ И причём, после перехода, регулярно забивает своему бывшему клубу Если состоится, то для меня это будет странный трансфер
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности