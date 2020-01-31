Манчестер Юнайтед может подписать Виллиана Жозе

«Манчестер Юнайтед» может подписать нападающего «Реала Сосьедад» Виллиана Жозе.

Как сообщает английская пресса, испанский клуб предложил МЮ взять игрока в аренду.

28-летний бразилец пропустил три последних игры своей команды после того, как попросил вывести его из состава до тех пор, пока его будущее не будет определено.

Напомним, что главным претендентом на Виллиана Жозе является «Тоттенхэм».

В этом сезоне Виллиан провел 20 матчей в чемпионате Испании и забил 8 мячей.