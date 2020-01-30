Тоттенхэм до конца января надеется подписать форварда Реала Сосьедад

«Тоттенхэм» намерен усилиться нападающим «Реала Сосьедад» Виллианом Жозе.

Как сообщает английская пресса, лондонцы хотят купить футболиста до закрытия январского трансферного окна. «Шпоры» готовы сделать второе предложение по игроку. Ранее «Тоттенхэм» предложил «Реалу Сосьедад» 10 миллионов фунтов стерлингов за трансфер нападающего, однако испанский клуб отказался от сделки.

В этом сезоне Виллиан провел 20 матчей в чемпионате Испании и забил 8 мячей.

Ранее «Тоттенхэм» подписал вингера ПСВ Стивена Бергвейна.