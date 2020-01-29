ОФИЦИАЛЬНО: Стивен Бергвейн — игрок Тоттенхэма

Вингер ПСВ перешел в английский клуб

  • 29.01.2020 12:36
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ОФИЦИАЛЬНО: Стивен Бергвейн — игрок Тоттенхэма
© ФК Тоттенхэм. Стивен Бергвейн

Лондонский «Тоттенхэм» выкупил контракт 22-летнего вингера ПСВ и сборной Нидерландов Стивена Бергвейна. Соглашение футболиста с английским клубом рассчитано до 2025-го года.

Сумма сделки не называется. Ранее сообщалось, что «шпоры» заплатят за футболиста €30 миллионов.

Бергвейн — воспитанник ПСВ, защищавший цвета клуба с 2014-го года. В текущем сезоне Стивен провел за ПСВ 29 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 13 результативных передач.

В активе Стивена 9 матчей в составе национальной сборной Нидерландов.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

It's time to #WelkomBergwijn! 🇳🇱 #COYS #THFC

Публикация от Tottenham Hotspur (@spursofficial)

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Источник — ФК Тоттенхэм

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