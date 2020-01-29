ОФИЦИАЛЬНО: Стивен Бергвейн — игрок Тоттенхэма

Лондонский «Тоттенхэм» выкупил контракт 22-летнего вингера ПСВ и сборной Нидерландов Стивена Бергвейна. Соглашение футболиста с английским клубом рассчитано до 2025-го года.
Сумма сделки не называется. Ранее сообщалось, что «шпоры» заплатят за футболиста €30 миллионов.
Бергвейн — воспитанник ПСВ, защищавший цвета клуба с 2014-го года. В текущем сезоне Стивен провел за ПСВ 29 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 13 результативных передач.
В активе Стивена 9 матчей в составе национальной сборной Нидерландов.
Источник — ФК Тоттенхэм
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