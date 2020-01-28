Тоттенхэм подпишет Бергвейна за €30 миллионов

Английский «Тоттенхэм» намерен выкупить контракт 22-летнего вингера ПСВ и сборной Нидерландов Стивена Бергвейна.
«Шпоры» готовы отдать за молодого футболиста €30 миллионов.
Бергвейн — воспитанник ПСВ, защищающий цвета клуба с 2014-го года. В текущем сезоне Стивен провел за ПСВ 29 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 13 результативных передач.
Контракт Бергвейна с ПСВ рассчитан до лета 2023-го года.
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Источник — De Telegraaf
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