Тоттенхэм подпишет Бергвейна за €30 миллионов

Английский «Тоттенхэм» намерен выкупить контракт 22-летнего вингера ПСВ и сборной Нидерландов Стивена Бергвейна.

«Шпоры» готовы отдать за молодого футболиста €30 миллионов.

Бергвейн — воспитанник ПСВ, защищающий цвета клуба с 2014-го года. В текущем сезоне Стивен провел за ПСВ 29 матчей во всех турнирах, где забил 6 мячей и отдал 13 результативных передач.

Контракт Бергвейна с ПСВ рассчитан до лета 2023-го года.