Андрей ПЯТОВ: «Матвиенко постоянно травят по поводу трансферных слухов»

Вратарь «Шахтера» считает, что Николай готов к переходу в топовый чемпионат

  • 31.01.2020 09:59
  • 779 просмотров
  • 1 комментарий
Андрей ПЯТОВ: «Матвиенко постоянно травят по поводу трансферных слухов»
© ФК Шахтер Донецк. Андрей Пятов

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов поделился мнением о преимуществах возможного трансфера Николая Матвиенко. 
 
«Матвиенко постоянно травят по поводу трансферных слухов. Хочется, чтобы игрок оказался в таком чемпионате. Конечно, не хочется терять такого игрока, но мое мнение – все от этого выиграют, если Николай перейдет за определенную сумму. 
 
«Шахтер» докажет, что он умеет воспитывать и продавать футболистов. У нас хорошие защитники. Со всеми комфортно. Все понимающие, главное им подсказывать. Если они толковые люди – это только в плюс, если будут слушаться вратарей. 
 
Матвиенко молодой – это самый большой его плюс. Похож очень на Ракицкого – тоже левая нога, старается найти эту разрезающую передачу. Не всегда получается, конечно, но и у Ярика не всегда получалось. Он старается, плюс скорость, плюс хороший выбор позиции. Он еще многому может научиться – будет очень сильный», – сказал Пятов. 
 
Ранее сообщалось, что Матвиенко может перейти в АПЛ, но вариант с «Арсеналом» отпал.

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Источник — Трибуна

(1 голос)

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Комментарии
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 31.01.2020 10:04
    0
    да всё, не распинайся, уже не купят.
    Ссылка
    Evgene Boykinyuk
      Evgene Boykinyuk, 31.01.2020 10:04
    0
    да всё, не распинайся, уже не купят.
    Ссылка
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