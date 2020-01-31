Андрей ПЯТОВ: «Матвиенко постоянно травят по поводу трансферных слухов»

Вратарь «Шахтера» Андрей Пятов поделился мнением о преимуществах возможного трансфера Николая Матвиенко.



«Матвиенко постоянно травят по поводу трансферных слухов. Хочется, чтобы игрок оказался в таком чемпионате. Конечно, не хочется терять такого игрока, но мое мнение – все от этого выиграют, если Николай перейдет за определенную сумму.



«Шахтер» докажет, что он умеет воспитывать и продавать футболистов. У нас хорошие защитники. Со всеми комфортно. Все понимающие, главное им подсказывать. Если они толковые люди – это только в плюс, если будут слушаться вратарей.



Матвиенко молодой – это самый большой его плюс. Похож очень на Ракицкого – тоже левая нога, старается найти эту разрезающую передачу. Не всегда получается, конечно, но и у Ярика не всегда получалось. Он старается, плюс скорость, плюс хороший выбор позиции. Он еще многому может научиться – будет очень сильный», – сказал Пятов.



Ранее сообщалось, что Матвиенко может перейти в АПЛ, но вариант с «Арсеналом» отпал.