Арсенал готовит трансфер еще одного защитника и это не Матвиенко

Лондонский клуб подпишет Седрика Соареша

  • 30.01.2020 13:59
  • 1236 просмотров
  • 4 комментария
Арсенал готовит трансфер еще одного защитника и это не Матвиенко
© Goal.com. Седрик Соареш

Лондонский «Арсенал» в ближайшее время усилиться еще одним защитником.

Как сообщает английская пресса, «канониры» подпишут игрока «Саутгемптона» Седрика Соареша. Сделка должна быть заключена до конца январского трансферного окна. За Соареша придется заплатить около 10 млн евро.

Напомним, что 29 января «Арсенал» подписал Пабло Мари из «Фламенго».

Также лондонцы интересовались украинским защитником Николаем Матвиенко.

 

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Источник — Sky Sports

(1 голос)

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Комментарии
    korsun_skif
      korsun_skif, 30.01.2020 14:14
    +3
    Допоки сонце світить, поки вода тече. Надія є, надія є
    Ссылка
    garik_trinity
    garik_trinity, 30.01.2020 14:06
    +1
    А это уже хорошее приобретение будет. Шустрый краек, да еще и сборник в составе чемпионов Европы.
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 30.01.2020 14:06
    +2
    Ташожэтотакое!!!??? Так издеваться над нашим Колей?
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 30.01.2020 14:03
    +3
    Так каким Матвиенко в списке у Арсена №3, 4? Или вовсе его там и не было...
    Ссылка
    korsun_skif
      korsun_skif, 30.01.2020 14:14
    +3
    Допоки сонце світить, поки вода тече. Надія є, надія є
    Ссылка
    sahka1981
    sahka1981, 30.01.2020 14:03
    +3
    Так каким Матвиенко в списке у Арсена №3, 4? Или вовсе его там и не было...
    Ссылка
    JulikoB
      JulikoB, 30.01.2020 14:06
    +2
    Ташожэтотакое!!!??? Так издеваться над нашим Колей?
    Ссылка
    garik_trinity
    garik_trinity, 30.01.2020 14:06
    +1
    А это уже хорошее приобретение будет. Шустрый краек, да еще и сборник в составе чемпионов Европы.
    Ссылка
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