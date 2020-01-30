Арсенал готовит трансфер еще одного защитника и это не Матвиенко

Лондонский «Арсенал» в ближайшее время усилиться еще одним защитником.
Как сообщает английская пресса, «канониры» подпишут игрока «Саутгемптона» Седрика Соареша. Сделка должна быть заключена до конца январского трансферного окна. За Соареша придется заплатить около 10 млн евро.
Напомним, что 29 января «Арсенал» подписал Пабло Мари из «Фламенго».
Также лондонцы интересовались украинским защитником Николаем Матвиенко.
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Источник — Sky Sports
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