Доминик Тим – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 31 января, на Открытом чемпионате Австралии по теннису состоится второй полуфинальный матч у мужчин.
Путевку в финал разыграют Доминик Тим из Австрии (№5 ATP) и Александр Зверев из Германии (№7 ATP).
Встреча начнется в 10:30 по Киеву.
Ранее теннисисты встречались 8 раз, шесть побед на счету австрийца, на харде он ведет 2:1.
Победитель встречи сразится в финале против Новака Джоковича из Сербии.
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Источник — Sport.ua
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