Доминик Тим – Александр Зверев. Смотреть онлайн. LIVE трансляция

В пятницу, 31 января, на Открытом чемпионате Австралии по теннису состоится второй полуфинальный матч у мужчин.



Путевку в финал разыграют Доминик Тим из Австрии (№5 ATP) и Александр Зверев из Германии (№7 ATP).



Встреча начнется в 10:30 по Киеву.

Ранее теннисисты встречались 8 раз, шесть побед на счету австрийца, на харде он ведет 2:1.



Победитель встречи сразится в финале против Новака Джоковича из Сербии.

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