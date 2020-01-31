Челси хочет сохранить Жиру до лета

Лондонский «Челси» не намерен расставаться с 33-летним форвардом Оливье Жиру этой зимой.
В лондонском клубе хотят, чтобы француз до конца доработал контракт, который рассчитан до 30 июня 2020 года.
Отметим, что в текущем сезоне Жиру провел за «Челси» 7 матчей во всех турнирах, где забил один гол.
Ранее сообщалось, что Жиру может перейти в лондонский «Тоттенхэм». Миланский «Интер», который тоже интересовался футболистом, отказался от приглашения француза.
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Источник — L`Equipe
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