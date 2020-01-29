Интер отказался покупать Жиру

«Интер» передумал покупать нападающего «Челси» Оливье Жиру.
Как сообщает итальянская пресса, руководство миланского клуба после подписания Кристиана Эриксена решило, что состав команды полностью укомплектован.
Ранее сообщалось, что Жиру может подписать «Тоттенхэм».
В текущем сезоне Жиру провел 7 матчей во всех турнирах и забил 1 гол.
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Источник — Sky Sport Italia
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