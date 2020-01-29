Моуриньо хочет подписать Жиру в Тоттенхэм

Лондонский «Тоттенхэм» хочет усилиться нападающим «Челси» Оливье Жиру.
Как сообщает итальянская пресса, клубы начали переговоры о трансфере. Отмечается, что в 33-летнем французе лично заинтересован тренер «шпор» Жозе Моуриньо.
«Тоттенхэм» готов предложить Жиру контракт на 1,5 года.
Ранее сообщалось, что Жиру может продолжить карьеру в «Астон Вилле».
В нынешнем сезоне Жиру провел всего 7 матчей в составе «Челси».
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Источник — Сайт Джанлуки Ди Марцио
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