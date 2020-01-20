Оливье Жиру может продолжить карьеру в Астон Вилле

Французский нападающий «Челси» Оливье Жиру в ближайшее время может перейти в «Астон Виллу».
Руководство бирмингемцев хочет до конца января подписать футболиста. Ранее «Астон Вилла» арендовала другого игрока «Челси» Дэнни Дринкуотера.
Напомним, что главным претендентом на Жиру является «Интер». Ранее сообщалось, что «Интер» согласовал трансфер Жиру.
В нынешнем сезоне Жиру провел всего 7 матчей в составе «Челси».
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Источник — Goal.com
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