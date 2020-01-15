Интер согласовал трансфер Жиру

Нападающий «Челси» Оливье Жиру в ближайшее время перейдет в «Интер».
Как сообщает итальянская пресса, «нерадзурри» согласовали с лондонцами сумму трансфера, а также условия контракта с самим футболистом.
Жиру перейдет в «Интер» за 4.5 млн евро. Еще 1 млн может быть выплачен в виде бонусов. Сделка будет рассчитана до июня 2022 года.
В ближайшие дни Жиру должен пройти медобследование для «Интера».
Ранее сообщалось, что «Интер» подпишет Эшли Янга.
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Источник — Football-Italia
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