Интер согласовал трансфер Жиру

Нападающий «Челси» Оливье Жиру в ближайшее время перейдет в «Интер».

Как сообщает итальянская пресса, «нерадзурри» согласовали с лондонцами сумму трансфера, а также условия контракта с самим футболистом.

Жиру перейдет в «Интер» за 4.5 млн евро. Еще 1 млн может быть выплачен в виде бонусов. Сделка будет рассчитана до июня 2022 года.

В ближайшие дни Жиру должен пройти медобследование для «Интера».