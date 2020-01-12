Янг готов получать меньше в Интере

Защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг в ближайшее время покинет клуб.

Как сообщает Football Italia, футболист согласовал условия контракта с «Интером». Ожидается, что игрок подпишет соглашение на 18 месяцев. Он согласился на понижение зарплаты ради перехода в «Интер» и будет получать три миллиона евро в следующем сезоне.

Отметим, что «Манчестер Юнайтед» готов отпустить футболиста в январе.

Янг защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011-го года. В текущем сезоне футболист провел за «красных дьяволов» 18 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.