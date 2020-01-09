Янг отказался продлевать контракт с Манчестер Юнайтед

Опытный футболист покинет английский клуб уже в январе

  • 09.01.2020 18:50
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Янг отказался продлевать контракт с Манчестер Юнайтед
© Thisisfutbol. Эшли Янг

34-летний английский защитник «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг отказался продлевать контракт с «красными дьяволами», несмотря на соответствующее предложение.

Текущее соглашение Янга с «Манчестер Юнайтед» рассчитано до лета 2020-го года. Наиболее вероятно, что Эшли покинет английский клуб уже в январе. Ранее сообщалось, что футболистом активно интересуется миланский «Интер».

Янг защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011-го года. В текущем сезоне футболист провел за «красных дьяволов» 18 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Источник — Sky Sports

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