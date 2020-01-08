Интер готов подписать Янга

34-летний капитан «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может перейти в миланский «Интер» в этом январе.

Итальянский клуб готов предложить Янгу контракт сроком на полтора года. Соглашение Эшли с «красными дьяволами» рассчитано до лета 2020-го года, но английский клуб готов отпустить своего ветерана.

Янг защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011-го года. В текущем сезоне футболист провел за «красных дьяволов» 18 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.