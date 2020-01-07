Манчестер Юнайтед готов отпустить Янга

Опытный футболист может перебраться в Италию

  • 07.01.2020 20:54
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Манчестер Юнайтед готов отпустить Янга
© Instagram. Эшли Янг

34-летний капитан «Манчестер Юнайтед» Эшли Янг может покинуть английский клуб в январе.

Контракт футболиста с «красными дьяволами» рассчитан до будущего лета, но «Манчестер Юнайтед» может отпустить игрока досрочно, так как им интересуются итальянские клубы.

Янг защищает цвета «Манчестер Юнайтед» с 2011-го года. В текущем сезоне футболист провел за «красных дьяволов» 18 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.

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Источник — The Telegraph

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