Манчестер Юнайтед предложит новый контракт Янгу

«Манчестер Юнайтед» пытается удержать в команде ветерана Эшли Янга.

Как сообщает английская пресса, МЮ предложит 34-летнему футболистку контракт еще на один сезон.

Текущее соглашение истекает летом.

В текущем сезоне футболист провел за «красных дьяволов» 18 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.