Манчестер Юнайтед предложит новый контракт Янгу

«Манчестер Юнайтед» пытается удержать в команде ветерана Эшли Янга.
Как сообщает английская пресса, МЮ предложит 34-летнему футболистку контракт еще на один сезон.
Текущее соглашение истекает летом.
Ранее сообщалось, что Янг может перейти в «Интер».
В текущем сезоне футболист провел за «красных дьяволов» 18 матчей во всех турнирах, где забил один гол и отдал одну результативную передачу.
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Источник — Sky Sports
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