20-й тур
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Шальке
31.01.2020 21:30   ТВ-трансляция: 

Герта – Шальке. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии

«Шальке» пройдет испытание командой Юргена Клинсманна после фиаско в Мюнхене

  • 30.01.2020 23:54
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Герта – Шальке. Прогноз и анонс на матч чемпионата Германии
© twitter.com/herthabsc

В пятницу, 31-го января, двадцатый тур немецкой Бундеслиги откроет поединок, в котором берлинская «Герта» будет принимать гельзенкирхенский «Шальке». Встреча состоится в Берлине на «Олимпиаштадионе» и начнется в 21:30 по киевскому времени.

Берлинский коллектив в текущем сезоне не оправдывает надежды своих почитателей, ведь «Герта» обосновалась во второй половине турнирной таблицы Бундеслиги и всего на пять очков отдалилась от опасной зоны. Впрочем, результаты заметно улучшились с приходом в команду Юргена Клинсманна. Произошло это в конце ноября прошлого года после четырехматчевой проигрышной серии «бело-голубых». С новым наставником «старая дама» уже одержала три победы: столько же, сколько в предыдущих двенадцати матчах чемпионата до прихода в команду экс-коуча сборной США. В прошлом туре «Герта» проявила характер и вырвала гостевую победу у «Вольфсбурга» (2:1).

Свои амбиции и намерение исправить турнирную ситуацию берлинский клуб уже наглядно продемонстрировал в зимнее трансферное окно. Накануне предстоящего противостояния с «Шальке» в Берлин из Милана перебрался поляк Кшиштоф Пёнтек, который наделал много шуму в прошлом сезоне. «Самым важным моментом стала настойчивость, с которой «Герта» хотела меня приобрести. Я хочу забить как можно больше голов за берлинский клуб и помочь команде подняться в турнирной таблице. Хорошее начало в новой лиге очень важно для меня. В следующем сезоне надеюсь, что мы сможем претендовать на выход в еврокубки», – сказал форвард после подписания контракта. Кроме того, «Герта» выкупила у «Лиона» опорного полузащитника Люку Тусара. Правда, до конца сезона футболист продолжит играть за «ткачей» на правах аренды.

«Шальке» в турнирной таблице занимает шестую позицию. После показателей прошлого сезона такой результат можно считать успехом, но от гельзенкирхенцев небезосновательно ждут большего. И потенциал «кобальтовых» сомнений не вызывает, вот только стабильности им не хватает. Последние две встречи команды Давида Вагнера – яркое тому подтверждение. Гельзенкирхенцы дома уверенно обыграли менхенгладбахскую «Боруссию», а затем потерпели унизительное фиаско в противостоянии с «Баварией» – 0:5. Тезис о том, что мюнхенцы сейчас на кураже выносят своих соперников, вряд ли может служить оправданием для «горняков».

В ворота «Шальке», по всей видимости, должен вернуться Александр Нюбель, отсидевший четырехматчевую дисквалификацию после удаления в середине декабря. Тем более, что второй голкипер «кобальтовых» Маркус Шуберт получил повреждение. Также не сможет помочь «Шальке» в предстоящей встрече защитник Джонджо Кенни. Зато Озан Кабак и Матия Настасич, по поводу которых были опасения, смогут принять участие в поединке.

Перед предстоящим матчем наставник «Шальке» Давид Вагнер отметил, что «Герта» играет в довольно прагматичный футбол. «Это не та команда, которая много владеет мячом. Мы знаем, к чему нужно готовиться, но нам нет дела до оппонентов. Мы должны играть в футбол так хорошо, как мы умеем», – заявил специалист.

И напоследок интересный статистический факт: лишь один из восьми крайних очных поединков «Герты» и «Шальке» был завершен с обменом голами.

Ориентировочные составы:

«Герта»: Ярштайн – Платтенхардт, Торунарига, Штарк, Клунтер – Аскасибар, Шелбред – Дилросун, Груич, Вольф – Лукебакио.

«Шальке»: Нюбель – Очипка, Настасич, Кабак, Маккенни – Сердар, Маскарель, Калиуджури – Арит – Грегорич, Раман.

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31 января, пятница

«Герта» — «Шальке»
Берлин. Стадион «Олимпиаштадион». 21:30
ТВ-трансляция на телеканале «Футбол 1»
 Арбитр: Саша Штегеманн
Прогноз Sport.ua — 1:1
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Источник — Sport.ua

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