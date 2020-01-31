20-й тур
Герта
0:0
Шальке
31.01.2020, FT   ТВ-трансляция: 

Герта и Шальке разошлись миром в Бундеслиге

31 января стартовал 20-й тур чемпионата Германии

  • 31.01.2020 23:35
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Герта и Шальке разошлись миром в Бундеслиге
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31 января стартовал 20-й тур чемпионата Германии. «Герта» и «Шальке» разошлись миром, без забитых голов.

Турнирную таблицу Бундеслиги возглавляют: «РБ Лейпциг» (40 очков),  «Бавария (39), «Боруссия» М (38), «Боруссия» Д (36), «Байер» и «Шальке» (по 34).

Бундеслига. 20-й тур

«Герта» – «Шальке» – 0:0

«Герта»: Ярстейн, Боята, Клюнтер, Миттельштедт, Торунарига, Шельбред, Груич (Майер, 63), Вольф (Пентек, 63), Аскасибар, Дилросюн, Лукебакио.

«Шальке-04»: Нюбель, Очипка, Настасич, Озан Кабак, Калиджури, Грегорич, Маскарель, Раман (Матондо, 90+2), Сердар (Шепф, 78), Харит, Маккенни (Тодибо, 90).

Предупреждения: Очипка, 71. Миттельштедт, 90+1.

Судья: Штегеманн.

Берлин. Стадион «Олимпиаштадион».

Турнирная таблица Бундеслиги

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Источник — Sport.ua

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