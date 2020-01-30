Ювентус хочет €28 миллионов за Джана

«Боруссия» Дортмунд продолжает переговоры с туринским «Ювентусом» о выкупе контракта 26-летнего немецкого полузащитника Эмре Джана.

«Ювентус» хочет получить за своего игрока €28 миллионов, «Боруссия» дает €23 миллиона.

«Боруссия» намерен предложить Джану контракт до 2024-го года.

Эмре защищает цвета «Ювентуса» с лета 2018-го года после перехода из «Ливерпуля». В текущем сезоне футболист провел за итальянскую команду всего 8 матчей в Серии А.