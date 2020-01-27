Боруссия близка к покупке Эмре Джана

Полузащитник «Ювентуса» Эмре Джан в скором времени перейдет в дортмундскую «Боруссию».
Как сообщает Bild, за хавбека дортмундцы заплатят около 30 млн евро.
Издание отмечает, что в «Борусси» Джан будет получать меньшую зарплату, чем в «Ювентусе» (10 млн евро в год, вместо 16-ти).
«Боруссия» начала вести переговоры с «Ювентусом» после того, как продала полузащитника Юлиана Вайгля в «Бенфику» за 20 млн евро.
В этом сезоне Джан сыграл 8 матчей за «Ювентус».
Ранее сообщалось, что «Манчестер Юнайтед» и «Тоттенхэм» готовы подписать Джана.
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Источник — Bild
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