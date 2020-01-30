Сергей СТАХОВСКИЙ: «Был готов выступить лучше на Australian Open»

Сергей Стаховский подвел итоги своего выступления на Australian Open-2020, где он вылетел во втором раунде квалификации:

«Я бы сказал, что был готов выступать лучше. Я был готов физически, морально. Технически не был готов. У меня были некоторые недочеты с технической стороны, со стороны поддержки технических спонсоров. Поэтому, к сожалению, я могу сказать, что результат второго круга частично связан с технической неготовностью. Играть было в чем, но не было чем.

Но я считаю, что сыграл очень неплохие матчи. В принципе, соперник во втором круге сыграл просто лучше, чем может играть. Ну и, плюс, как я уже говорил, были технические проблемы. Но я не могу сказать, что как-то провально играл. Да, я вел сет с брейком, должен был побеждать, но сложилось так, как сложилось. Было печально это видеть, у меня была хорошая сетка. Но это теннис, он даст шансы на следующей неделе. Но турнир Grand Slam только четыре раза в году. Буду ждать».

Сегодня утром Стаховский сыграл в теннис с Андреем Шевченко.