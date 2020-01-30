Сергей СТАХОВСКИЙ: «Был готов выступить лучше на Australian Open»

Украинский теннисист недоволен своим результатом

  • 30.01.2020 14:05
  • 862 просмотра
  • 1 комментарий
Сергей СТАХОВСКИЙ: «Был готов выступить лучше на Australian Open»
© ФТУ. Сергей Стаховский

Сергей Стаховский подвел итоги своего выступления на Australian Open-2020, где он вылетел во втором раунде квалификации:

«Я бы сказал, что был готов выступать лучше. Я был готов физически, морально. Технически не был готов. У меня были некоторые недочеты с технической стороны, со стороны поддержки технических спонсоров. Поэтому, к сожалению, я могу сказать, что результат второго круга частично связан с технической неготовностью. Играть было в чем, но не было чем.

Но я считаю, что сыграл очень неплохие матчи. В принципе, соперник во втором круге сыграл просто лучше, чем может играть. Ну и, плюс, как я уже говорил, были технические проблемы. Но я не могу сказать, что как-то провально играл. Да, я вел сет с брейком, должен был побеждать, но сложилось так, как сложилось. Было печально это видеть, у меня была хорошая сетка. Но это теннис, он даст шансы на следующей неделе. Но турнир Grand Slam только четыре раза в году. Буду ждать».

Сегодня утром Стаховский сыграл в теннис с Андреем Шевченко.

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Источник — XSport

(1 голос)

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Комментарии
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 30.01.2020 15:21
    0
    Стаховскому давно пора уже понять - его время давно закончилось. Его удел - второразрядные турниры и максимум 2-3 круга, в лучшем случае... Какие спонсоры будут вкладывать свои деньги в отработанный материал? А фото с Шевченко - не более чем повод напомнить о себе...
    Ссылка
    Владимир Копяк
      Владимир Копяк, 30.01.2020 15:21
    0
    Стаховскому давно пора уже понять - его время давно закончилось. Его удел - второразрядные турниры и максимум 2-3 круга, в лучшем случае... Какие спонсоры будут вкладывать свои деньги в отработанный материал? А фото с Шевченко - не более чем повод напомнить о себе...
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