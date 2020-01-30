ФОТО. Шевченко потренировался с украинскими звездами тенниса

Тренер сборной Украины сыграл со Стаховским, Цуренко, Костюк и компанией

  • 30.01.2020 13:33
  • 2398 просмотров
  • 3 комментария
ФОТО. Шевченко потренировался с украинскими звездами тенниса
© instagram.com/lesiatsurenko

Сегодня утром в Киеве главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сыграл в теннис с Сергеем Стаховским, Лесей Цуренко, Мартой Костюк, Людмилой Киченок и капитаном сборной Украины на Кубке Дэвиса Михаилом Филимой:

Подписывайся на наш канал в Telegram и узнавай все самые свежие новости первым!

Источник — Instagram

(7 голосов)

Если вы нашли ошибку, пожалуйста, выделите фрагмент текста и нажмите Ctrl+Enter.

Материалы по теме
Метки
Новости партнеров
Загрузка...
Комментарии
    alefteev77
      alefteev77, 30.01.2020 14:30
    0
    Дуже позитивне фото!
    Слава Україні!
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 30.01.2020 14:03
    0
    Al Zolo, 30.01.2020 13:39
    наверно играет на одном уровне со Стахом
    Выиграл Шева по любому)))
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 30.01.2020 13:39
    0
    наверно играет на одном уровне со Стахом
    Ссылка
    alefteev77
      alefteev77, 30.01.2020 14:30
    0
    Дуже позитивне фото!
    Слава Україні!
    Ссылка
    Trasher311987
      Trasher311987, 30.01.2020 14:03
    0
    Al Zolo, 30.01.2020 13:39
    наверно играет на одном уровне со Стахом
    Выиграл Шева по любому)))
    Ссылка
    Al Zolo
    online
    Al Zolo, 30.01.2020 13:39
    0
    наверно играет на одном уровне со Стахом
    Ссылка
Вы не авторизованы.
Если вы хотите оставлять комментарии, пожалуйста, авторизуйтесь.
Если вы не имеете учётной записи, вы должны зарегистрироваться.
© 2003-2020 Sport.ua
Все права защищены. При использовании текстовых материалов сайта гиперссылка на Sport.ua обязательна. Для печатных изданий указание Sport.ua обязательно. Использование фотоматериалов сайта без письменного разрешения редакции запрещено. Редакция проекта может не разделять мнение авторов и не несет ответственности за авторские материалы.
Вход
Авторизуйтесь, чтобы воспользоваться персональными настройками и сохранять свои комментарии с любого устройства
Пароль
Забыли пароль?

Еще нет аккаунта?

Регистрация
Пароль
Повторите пароль
Регистрация
На указанный вами e-mail отправлено письмо с подтверждением регистрации. Следуйте инструкциям в письме.
Регистрация
Благодарим за регистрацию. Вы успешно активировали аккаунт.
Восстановление пароля
Для восстановления пароля укажите e-mail адрес, который вы использовали при регистрации. На этот адрес мы отправим ваш пароль:
Восстановление пароля
На указанный вами e-mail отправлено письмо с инструкциями по восстановлению пароля
Восстановление пароля
Введите ваш новый пароль:
Пароль
Повторите новый пароль
Восстановление пароля
Новый пароль успешно сохранен. Чтобы продолжить, войдите на сайт с новым паролем
Продолжая просматривать SPORT.UA, Вы подтверждаете, что ознакомились с Политикой конфиденциальности