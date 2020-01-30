ФОТО. Шевченко потренировался с украинскими звездами тенниса

Сегодня утром в Киеве главный тренер сборной Украины по футболу Андрей Шевченко сыграл в теннис с Сергеем Стаховским, Лесей Цуренко, Мартой Костюк, Людмилой Киченок и капитаном сборной Украины на Кубке Дэвиса Михаилом Филимой:
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