Юрген КЛОПП: «Еще не чувствуем себя чемпионами»

Вчера «Ливерпуль» в перенесенном матче 18-го тура АПЛ на выезде обыграл «Вест Хэм» - 2:0. После этого матча преимущество «Ливерпуля» над ближайшим преследователем в турнирной таблице, «Манчестер Сити», достигло 19 очков.

Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от матча:

– Я доволен лишь тремя очками. Мы многие вещи могли сделать лучше. Могли лучше пасовать и защищаться. Да кого это заботит?

Парни невероятно играют на протяжении всего сезона. Сегодня было обычное выступление.

– Фанаты «Ливерпуля» поют о победе в Премьер-лиге.

– Они могут петь о чем угодно. Такие песни не значат, что мы это уже сделали. Мы не чувствуем себя так, словно уже стали чемпионами. Я клянусь вам.

Сегодня мы многое могли сделать лучше, но только одна команда заслуживала победы.

Хотя мы на 100% не чувствовали игрового ритма. Очень трудно играть с настолько ориентированными на защиту командами.

– Догонит ли вас кто-то?

– Понятия не имею. Наша первая цель – набрать максимум очков. В этом сезоне еще много игр.

Да, у нас 70 очков, невероятная цифра, но много всего может произойти. Мы делаем глубокий вдох, а затем в субботу играем с «Саутгемптоном».