Юрген КЛОПП: «Еще не чувствуем себя чемпионами»

Вчера «Ливерпуль» в перенесенном матче 18-го тура АПЛ на выезде обыграл «Вест Хэм» - 2:0. После этого матча преимущество «Ливерпуля» над ближайшим преследователем в турнирной таблице, «Манчестер Сити», достигло 19 очков.
Наставник «Ливерпуля» Юрген Клопп поделился впечатлениями от матча:
– Я доволен лишь тремя очками. Мы многие вещи могли сделать лучше. Могли лучше пасовать и защищаться. Да кого это заботит?
Парни невероятно играют на протяжении всего сезона. Сегодня было обычное выступление.
– Фанаты «Ливерпуля» поют о победе в Премьер-лиге.
– Они могут петь о чем угодно. Такие песни не значат, что мы это уже сделали. Мы не чувствуем себя так, словно уже стали чемпионами. Я клянусь вам.
Сегодня мы многое могли сделать лучше, но только одна команда заслуживала победы.
Хотя мы на 100% не чувствовали игрового ритма. Очень трудно играть с настолько ориентированными на защиту командами.
– Догонит ли вас кто-то?
– Понятия не имею. Наша первая цель – набрать максимум очков. В этом сезоне еще много игр.
Да, у нас 70 очков, невероятная цифра, но много всего может произойти. Мы делаем глубокий вдох, а затем в субботу играем с «Саутгемптоном».
Источник — BBC
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