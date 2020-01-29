Ливерпуль не остановить. Красные выиграли и имеют +19 от Ман Сити

Команда Юргена Клоппа продолжает побеждать

  • 29.01.2020 23:38
  • 1678 просмотров
  • 3 комментария
Ливерпуль не остановить. Красные выиграли и имеют +19 от Ман Сити
© twitter.com/LFC

«Ливерпуль» в рамках доигровки 18-го тура АПЛ играл против «Вест Хэма» и добыл победу 2:0.

Команда Юргена Клоппа вынуждена играть без травмированного Садио Мане, но в этом поединке лидера чемпионата это не остановило.

«Ливерпуль» добыл 23 победу, набрал 70 очков и оторвался от «Манчестер Сити» на 19 пунктов.

«Вест Хэм» играл без украинца Андрея Ярмоленко, который еще не восстановился.

Вест Хэм - Ливерпуль 0:2
Голы: Салах, 35 (с пен), Чемберлен, 52

Вест Хэм: Фабиански, Нгатиа, Диоп, Огбонна, Крессвел, Масуаку, Райс, Нобл, Снодграсс, Ланцини (Форналис, 69), Аллер

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд (Кейта, 78), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Чемберлен (Джонс, 88), Вейналдум, Салах, Фирмино, Ориги (Фабиньо, 69)

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Источник — Sport.ua

(3 голоса)

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Комментарии
    Чалый Павел
    online
      Чалый Павел, 30.01.2020 00:12
    0
    Чтож, Ливеру для чемпионства нужно 24 очка в 14 играх, при условии, что сити не будет терять очки.
    Рано, но Ливерпуль с чемпионством, можно попробовать взять ЛЧ второй год к ряду.
    Ссылка
    Pro100ecspert
      Pro100ecspert, 30.01.2020 00:03
    -1
    Орест Орищишин, 29.01.2020 23:58
    Ліверпуль супер команда їм не має рівних в АПЛ - тому вони чемпіони світу серед команд
    Дякую кеп
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 29.01.2020 23:58
    0
    Ліверпуль супер команда їм не має рівних в АПЛ - тому вони чемпіони світу серед команд
    Ссылка
    Чалый Павел
    online
      Чалый Павел, 30.01.2020 00:12
    0
    Чтож, Ливеру для чемпионства нужно 24 очка в 14 играх, при условии, что сити не будет терять очки.
    Рано, но Ливерпуль с чемпионством, можно попробовать взять ЛЧ второй год к ряду.
    Ссылка
    Орест Орищишин
      Орест Орищишин, 29.01.2020 23:58
    0
    Ліверпуль супер команда їм не має рівних в АПЛ - тому вони чемпіони світу серед команд
    Ссылка
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