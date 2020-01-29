Ливерпуль не остановить. Красные выиграли и имеют +19 от Ман Сити

«Ливерпуль» в рамках доигровки 18-го тура АПЛ играл против «Вест Хэма» и добыл победу 2:0.

Команда Юргена Клоппа вынуждена играть без травмированного Садио Мане, но в этом поединке лидера чемпионата это не остановило.

«Ливерпуль» добыл 23 победу, набрал 70 очков и оторвался от «Манчестер Сити» на 19 пунктов.

«Вест Хэм» играл без украинца Андрея Ярмоленко, который еще не восстановился.

Вест Хэм - Ливерпуль 0:2

Голы: Салах, 35 (с пен), Чемберлен, 52

Вест Хэм: Фабиански, Нгатиа, Диоп, Огбонна, Крессвел, Масуаку, Райс, Нобл, Снодграсс, Ланцини (Форналис, 69), Аллер

Ливерпуль: Алиссон, Александер-Арнольд (Кейта, 78), Гомес, ван Дейк, Робертсон, Хендерсон, Чемберлен (Джонс, 88), Вейналдум, Салах, Фирмино, Ориги (Фабиньо, 69)