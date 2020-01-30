Антонио КОНТЕ: «Дефицит игроков ускорил дебют Эриксена в Интере»

Главный тренер «Интера» Антонио Конте прокомментировал первый матч Кристиана Эриксена за миланский клуб.

Напомним, что 28 января «Интер» за 20 млн евро купил Эриксена у «Тоттенхэма». 29 января датчанин сыграл в матче Кубка Италии против «Фиорентины» (2:1).

«Мы не планировали задействовать его настолько быстро, поскольку он только вчера приступил к тренировкам с командой. Однако дефицит полузащитников ускорил его дебют. Эриксен способен играть на нескольких позициях, в том числе в роли треквартисты. Это один из вариантов, но посмотрим, над этим ещё нужно много работать», - сказал Конте.

Эриксен подписал контракт с «Интером» до 2024 года.