Интер Милан
2:1
Фиорентина
29.01.2020, FT

Интер одолел Фиорентину на пути в полуфинал Кубка Италии

В матче за выход в финал миланский клуб сразится против «Наполи»

  • 29.01.2020 23:38
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Интер одолел Фиорентину на пути в полуфинал Кубка Италии
© ФК Интер

В четвертьфинале Кубка Италии «Интер» в домашних стенах одолел «Фиорентину».

Если на гол Антонио Кандревы «фиалки» еще сумели найти ответ, то забитый мяч Николо Бареллы стал победным в матче.

В полуфинале «Интер» сразится с «Наполи». В другом матче за выход в финал сыграют «Милан» и «Ювентус».

Кубок Италии. 1/4 финала

«Интер» – «Фиорентина» –  2:1
Голы: 1:0 – 44 Кандрева, 1:1 – 60 Касерес, 2:1 – 67 Барелла.

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Источник — Sport.ua

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