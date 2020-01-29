Интер одолел Фиорентину на пути в полуфинал Кубка Италии

В четвертьфинале Кубка Италии «Интер» в домашних стенах одолел «Фиорентину».
Если на гол Антонио Кандревы «фиалки» еще сумели найти ответ, то забитый мяч Николо Бареллы стал победным в матче.
В полуфинале «Интер» сразится с «Наполи». В другом матче за выход в финал сыграют «Милан» и «Ювентус».
Кубок Италии. 1/4 финала
«Интер» – «Фиорентина» – 2:1
Голы: 1:0 – 44 Кандрева, 1:1 – 60 Касерес, 2:1 – 67 Барелла.
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Источник — Sport.ua
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