Интер одолел Фиорентину на пути в полуфинал Кубка Италии

В четвертьфинале Кубка Италии «Интер» в домашних стенах одолел «Фиорентину».

Если на гол Антонио Кандревы «фиалки» еще сумели найти ответ, то забитый мяч Николо Бареллы стал победным в матче.

В полуфинале «Интер» сразится с «Наполи». В другом матче за выход в финал сыграют «Милан» и «Ювентус».

Кубок Италии. 1/4 финала

«Интер» – «Фиорентина» – 2:1

Голы: 1:0 – 44 Кандрева, 1:1 – 60 Касерес, 2:1 – 67 Барелла.