Интер Милан
2:1
Фиорентина
29.01.2020, FT

Интер — Фиорентина — 2:1. Видео голов и обзор матча

Миланский клуб вышел в полуфинал Кубка Италии

  • 30.01.2020 05:15
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Интер — Фиорентина — 2:1. Видео голов и обзор матча
© ФК Интер Милан

Миланский «Интер» обыграл «Фиорентину» со счетом 2:1 в поединке 1/4 финала Кубка Италии по футболу.

Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.

«Интер» — «Фиорентина» — 2:1
Голы: Кандрева, 44, Барелла, 67 — Касерес, 60

Лучшие моменты матча Интер Милан - Фиорентина
67' ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Интер Милан).
60' ГОЛ ! Мяч забил Мартин Касерес (Фиорентина).
44' ГОЛ ! Мяч забил Антонио Кандрева (Интер Милан).
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