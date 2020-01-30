Миланский «Интер» обыграл «Фиорентину» со счетом 2:1 в поединке 1/4 финала Кубка Италии по футболу.
Предлагаем вашему вниманию видео голов и обзор матча.
«Интер» — «Фиорентина» — 2:1
Голы: Кандрева, 44, Барелла, 67 — Касерес, 60
Лучшие моменты матча Интер Милан - Фиорентина
|67'
|ГОЛ ! Мяч забил Николо Барелла (Интер Милан).
|60'
|ГОЛ ! Мяч забил Мартин Касерес (Фиорентина).
|44'
|ГОЛ ! Мяч забил Антонио Кандрева (Интер Милан).
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Источник — YouTube
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