ХАЛЕП: «Могла сыграть более смело в важные моменты матча»

Румынская теннисистка очень расстроена результатом полуфинала Australian Open

  • 30.01.2020 11:22
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ХАЛЕП: «Могла сыграть более смело в важные моменты матча»
© Australian Open. Симона Халеп

Третья ракетка мира Симона Халеп прокомментировала поражение в полуфинале Australian Open.

В матче против Гарбинье Мугуруса из Испании (№32 WTA) румынка имела 4 сетбола в первой партии, а также вела со счетом 5:3 во втором сете.

«Проиграть матч в таком стиле, определенно, еще более обидно. Мне сейчас очень больно, я должна признать это.
 
«Возможно, я могла бы быть немного более смелой во время розыгрышей важных очков. Но я этого не сделала.
 
В важные моменты матча она играла чуть смелее», – сказала Симона.

Со следующей недели Халеп поднимется на вторую строчку мирового классификации.

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Источник — WTA Insider

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