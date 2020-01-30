ХАЛЕП: «Могла сыграть более смело в важные моменты матча»

Третья ракетка мира Симона Халеп прокомментировала поражение в полуфинале Australian Open.
В матче против Гарбинье Мугуруса из Испании (№32 WTA) румынка имела 4 сетбола в первой партии, а также вела со счетом 5:3 во втором сете.
«Проиграть матч в таком стиле, определенно, еще более обидно. Мне сейчас очень больно, я должна признать это.
«Возможно, я могла бы быть немного более смелой во время розыгрышей важных очков. Но я этого не сделала.
В важные моменты матча она играла чуть смелее», – сказала Симона.
Со следующей недели Халеп поднимется на вторую строчку мирового классификации.
Источник — WTA Insider
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