Исмаили получил повреждение в поединке со Словацко

Бразильский защитник был заменен еще в первом тайме

  • 30.01.2020 10:25
  • 691 просмотр
  • 2 комментария
Исмаили получил повреждение в поединке со Словацко
© ФК Шахтер. Исмаили

Защитник «Шахтера» Исмаили получил повреждение в поединке с «Словацко», который горняки проводят на сборе в Турции. Исмаили в одном из моментов неудачно приземлился на правую руку, после чего был вынужден покинуть поле.

Вместо Исмаили на поле вышел Бондарь, а на позицию левого защитника перешел Матвиенко.

Отметим, что спарринг со «Словацко» последний для команды Луиша Каштру на первом сборе. После игры «Шахтер» возвращается в Киев.

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Источник — Sport.ua

(2 голоса)

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Комментарии
    Александр Купцов
      Александр Купцов, 30.01.2020 11:24
    0
    jekаfunny, 30.01.2020 10:52
    Это плохо - лучший игрок Шахтёра с большим отрывом от остальных . Хорошо , если микротравма .
    Спасибо. что не троллишь
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 30.01.2020 10:52
    +1
    Это плохо - лучший игрок Шахтёра с большим отрывом от остальных . Хорошо , если микротравма .
    Ссылка
    jekаfunny
      jekаfunny, 30.01.2020 10:52
    +1
    Это плохо - лучший игрок Шахтёра с большим отрывом от остальных . Хорошо , если микротравма .
    Ссылка
    Александр Купцов
      Александр Купцов, 30.01.2020 11:24
    0
    jekаfunny, 30.01.2020 10:52
    Это плохо - лучший игрок Шахтёра с большим отрывом от остальных . Хорошо , если микротравма .
    Спасибо. что не троллишь
    Ссылка
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