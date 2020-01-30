Исмаили получил повреждение в поединке со Словацко

Защитник «Шахтера» Исмаили получил повреждение в поединке с «Словацко», который горняки проводят на сборе в Турции. Исмаили в одном из моментов неудачно приземлился на правую руку, после чего был вынужден покинуть поле.

Вместо Исмаили на поле вышел Бондарь, а на позицию левого защитника перешел Матвиенко.

Отметим, что спарринг со «Словацко» последний для команды Луиша Каштру на первом сборе. После игры «Шахтер» возвращается в Киев.